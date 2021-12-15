السايح يبحث مع السفير المصري تسهيل اقتراع الليبيين المقيمين في مصر

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع السفير المصري، تامر مصطفى، الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة.

وتطرق الاجتماع إلى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تمكين الليبيين المقيمين فيها من المشاركة في عملية الاقتراع.

وجدد السفير المصري دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات بأعلى المعايير الدولية، بحسب وصفه.

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