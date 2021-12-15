الحراري يدعو السلطات الليبية الإعلان بعدم إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر

العنوان – طرابلس

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية اجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر .

وأبدى الحراري استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات.

ودعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.

وأضاف الحراري بأن رئيس الوزراء و وزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الداخلية إلى أنه على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها .

وأكد الحراري بأن بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، مشددًا على البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما.

وقال رئيس اللجنة إن إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا، بالإضافة إلى تجاوز المسار الديمقراطي.

وطالب البعثة بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض اعضاء لجنة الحوار السياسي .

واختتم رئيس لجنة الشؤون الداخلية بأنه من حق الشعب الليبي ان يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية وان لا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه، داعياً المجتمع الدولي الى احترام ارادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.