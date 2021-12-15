آمر الكتيبة 173 مشاة: ما جرى في سبها محاولة فاشلة لإفساد اجتماع الفريق الناظوري والفريق الحداد

ليبيا – قال آمر كتيبة “173 مشاة” التابعة للجيش الوطني والمتمركزة بجنوب البلاد العقيد أغلس محمد أحمد إن المهام الأولى للجيش هي الحفاظ على أرواح الناس وممتلكات الدولة الليبية وفرض القانون وجلب الاستقرار للمنطقة وحماية الحدود.

العقيد أغلس محمد وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء، أكد على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن أي تجاذبات سياسية، مشددًا أيضًا على ضرورة أن يعي أبناء إقليم فزان مسؤولياتهم تجاه بلدهم بالالتفاف حول المؤسسة العسكرية والبعد عن القبلية والفتن ودعم الاستقرار والبناء.

وأوضح أن ما جرى بمدينة سبها، محاولة فاشلة لإفساد اجتماع الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق أول محمد الحداد، لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف أغلس، قائلًا: “يجب تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات اتفاق اللجنة العسكرية الداعية لوقف التصعيد وعدم إحداث أي تغييرات تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا”.

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