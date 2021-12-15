“المفوضية” تُسّلم التقرير النهائي للطعون الانتخابية لـ”النواب”

سلّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون، إلى اللجنة المؤقتة المُشكّلة من أعضاء مجلس النواب بمهمة متابعة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021م، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير.

ويتضمن التقرير بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، بحسب مواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.

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