رئيس الحكومة المكلف يلتقي أعضاء النواب عن المنطقة الجنوبية

طرابلس 15 ديسمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس الحكومة المكلف المهندس رمضان أبوجناح، في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية.

وأشاد أبوجناح بجهود أعضاء النواب التي يبذلونها من أجل المنطقة، والتي أكد على ضرورة الإستمرار في تطويرها والإرتقاء بمستوى الخدمات فيها بما يكفل الحياة الكريمة اللائقة بأهلها.

وتطرق الحاضرون إلى مشروع مصفاة الجنوب الذي أعلنت عنه حكومة الوحدة الوطنية وفرص العمل التي سيوفرها المشروع بعد تنفيذه.

وأوضح السادة أعضاء مجلس النواب أن مصفاة الجنوب سيكون مشروع حيوي واستراتيجي، مشيرين إلى أن بتنفيذ هذا المشروع الضخم ستعالج نهائيا أزمة نقص الوقود والمحروقات وستتوفر الكثير من فرص العمل المباشرة و غير المباشرة للشباب بالجنوب.

واتفق الحاضرون على ضرورة العمل الجماعي الموحد والمشترك لإنجاز كل المقترحات المطروحة، وإنهاء كل المشاكل التي يعاني منها الجنوب، ودعم البلديات ووضعهم في الصورة حول كل التطورات ومستجداتها.

كما بحث المهندس رمضان أبوجناح خلال الاجتماع، إيجاد الحلول لمشاكل المواصلات، وتفعيل العمل بالمطارات المتوقفة، وحل أزمة المشروعات الزراعية في المنطقة الجنوبية، ومتابعة عودة عملها بالشكل المطلوب.

واستعرض السادة النواب النتائج التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الجنوبية، والتي شملت معظم مدن وقرى الجنوب، منوهين إلى التحسن الملحوظ في القطاع الصحي والخدمات الصحية في كثير من المؤسسات.

وأكد السيد رمضان أبوجناح على ضرورة تواصل اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات ومعالجة المختنقات وحلحلة المشاكل التي تؤثر سلباً على حياة المواطن في الجنوب. (وال _ طرابلس) ح أ / ه ع

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