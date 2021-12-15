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“الرئاسي” يُقيل عبد الباسط مروان.. ويُعيّن آمراً جديداً لمنطقة طرابلس العسكرية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قراراً بإقالة اللواء عبد الباسط مروان من منصبه كآمر لمنطقة طرابلس العسكرية.

كما أصدر “المنفي” قراراً بترقية العميد عبد القادر منصور سعد خليفة استثنائياً من رتبة عميد إلى لواء، وتعيينه آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية، خلفاً لـ”مروان”.

جديرٌ بالذكر أن اللواء عبد الباسط مروان، سبق أن تعرض منزله لاقتحام من قبل عناصر مجموعة مسلحة أواخر أكتوبر الفائت، حيث تم تهديده وملاحقته، واتهم “مروان”، حينها، عناصر اللواء 444 بالوقوف وراء العملية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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