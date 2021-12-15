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الرئاسي يقيل آمر منطقة طرابلس العسكرية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

15 ديسمبر، 2021 4:06 م

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اخبار ليبيا 24

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