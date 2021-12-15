الرئاسي يقيل آمر منطقة طرابلس العسكرية

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
“الرئاسي” يُقيل عبد الباسط مروان.. ويُعيّن آمراً جديداً لمنطقة طرابلس العسكرية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
القماطي: الأحداث المتسارعة تتجه إلى فشل الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«الأورومتوسطي»: انتهاكات صادمة بحق طالبي اللجوء في ليبيا
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
السايح يبحث مع مدير منظمة «أيفس» التعاون في الشأن الانتخابي
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك