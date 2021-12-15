وليامز من مصراتة: شددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامر: “ضمن مشاوراتي مع الأطراف الليبية، وصلت اليوم إلى مصراتة والتقيت بالمجلس البلدي ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن المدينة. تبادلنا الآراء حول الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك العملية الانتخابية”.

وليامز، وفي تغريدات عبر حسابها بتويتر، أضافت: “وشددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. كما ناقشنا الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

