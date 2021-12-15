«الحراري»: أطالب السلطات بإعلان عدم إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأبدى «الحراري»، في تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، -رصدته الساعة 24- “استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات”.

ودعا النائب، “رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني”.

وأضاف «الحراري» أن “رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها”.

وأكد أن “بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على ارادة الشعب الليبي، وعلى البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية او الانحياز لطرف ما”، مشيراً إلى أن “إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا”.

وتابع؛ “بالإضافة إلى تجاوز المسار الديمقراطي”، مطالباً البعثة بـ “نشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي”.

وختم «الحراري» موضحًا أنه “من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية وأن لا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه”، داعياً المجتمع الدولي إلى “احترام إرادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية”.