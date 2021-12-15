إردوغان يستقبل وفدا من مجلس النواب برئاسة النويري في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، وفدًا من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية عبر حسابها على «تويتر».

ووصل وفد يضم أعضاء مجلس النواب فوزي النويري وزياد دغيم والمبروك الخطابي، وبدر النحيب وإدريس المغربي وعيسى العريبي ويوسف العقوري، في وقت سابق اليوم إلى أنقرة وعقدوا اجتماعًا مع عدد من نظرائهم الأتراك.

– لجنة الخارجية بـ«النواب» تطالب تركيا بـ«خطوات» لتعزيز العلاقات

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى أنقرة، استكمالًا للاجتماع الافتراضي الذي عقد قبل أسابيع بين عدد من أعضاء مجلس النواب ونظرائهم من أعضاء مجلس الأمة التركي، برئاسة أحمد يلدز رئيس جمعية الصداقة التركية الليبية، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس الأمة التركي عاكف كيلش.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بخطوات من الجانب التركي لتعزيز التعاون بين البلدين، وأوضح رئيسها يوسف العقوري أن أبرز هذه الخطوات «فتح القنصلية في بنغازي وتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين، وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، وتفعيل الاتفاقات التجارية بين البلدين، وتهيئة الظروف لعودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا.

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