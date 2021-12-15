وليامز: الأمم المتحدة تدعم رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات

العنوان – مصراتة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة تشدد على دعم رغبة الشعب الليبي بقوة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وأضافت وليامز في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” عقب لقائها مع المجلس البلدي مصراتة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن المدينة:”ناقشنا الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا”.

وتابعت مستشارة الأمين العام :”تبادلنا الآراء حول الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك العملية الانتخابية”.