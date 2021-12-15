“الحراري” يدعو السلطات إلى إعلان تأجيل الانتخابات رسمياً

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، سليمان الحراري، السلطات الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب؛ إلى تحمل مسؤولياتها والإعلان أمام الشعب الليبي بوضوح عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر .

وأضاف “الحراري” أن هناك معطيات قوية تُشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، مُبدياً استغرابه من تأخر صدور الموقف الرسمي بهذا الخصوص حتى اللحظة.

ودعا “الحراري”، رئيس المفوضية العليا للانتخابات؛ إلى التصريح بشكل علني وواضح عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، من الجانب الفني.

واتهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتقصير الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وحمّلهما مسؤولية ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية.

كما طالب “الحراري” بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها بتقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما، بالإضافة إلى مطالبتها بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشاوى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي.

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