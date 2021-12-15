معلقًا على قرار ديوان المحاسبة..عبدالقيوم: (ها مازلتوا تبوه يخدم والا بطلتوا؟!)

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علق الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم على قرار ديوان المحاسبة بطرابلس قرارا يقضي بتجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وقال عبدالقيوم :”(الخبر) جمّد ديوان المحاسبة بطرابلس حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي”.

وأضاف الكاتب الصحفي عبر حسابه على “فيسبوك” :”(السبب) استلمت حكومة الدبيبة حساب إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي برصيد 24 مليار دينار ويوجد به الآن 13 مليار”.

وتابع عبدالقيوم :”أي تم صرف 11 مليار دينار في مدة لم تتجاوز 7 شهور”.

وختم الكاتب الصحفي منشوره متسائلًا بتهكم :”ها .. مازلتوا تبوه يخدم والا بطلتوا؟!”.

وكان ديوان المحاسبة بطرابلس أصدر قرارا يقضي بتجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي والمفروضة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (1300) لسنة 2018م.

وأجاز قرار الديوان رقم (777) لسنة 2021 استثناء التجميد إحالة القيم المتبقية بحسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.