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النايض لبرنامج المعيار: الصديق الكبير تسبب بتجويع الشعب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المترشح الرئاسي، رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، خلال لقائه في برنامج المعيار، أن محافظ المصرف المركزي المقال، الصديق الكبير، تسبب بتجويع الشعب الليبي عبر سياسيته غير الصحيحة، بحسب قوله.

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قناة ليبيا

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