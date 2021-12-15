اقليم فزان يطالب بإقامة الانتخابات في موعدها

عبّرت المكونات الاجتماعية والتيارات والكيانات السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية في بيان مشترك ،عن تمسكها بوحدة ليبيا وبسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها ،وعن رفضها التام للمحاولات العبثية التي من شأنها العرقلة و التأثير على سير عمل المفوضية العليا للانتخابات و الدعوة إلى ضمان حياديتها و شفافيتها وصولا لإقامة إنتخابات نزيهة .

و دعى البيان المنظمات الدولية الممثلة في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والشركاء الدوليين إلى ضرورة الالتزام بالصكوك والمواثيق والعهود الدولية القاضية بحق الشعوب في تقرير المصير ،كما دعت الفرقاء من أبناء المجتمع الليبي إلى توحيد الجهود وتحكيم العقل وتقديم مصلحة الوطن عن أي مصلحة فئوية للوصول إلى التوافق السياسي من أجل بناء الدولة، ومؤسساتها السيادية التشريعية منها والتنفيذية والقضائية.

كما أكد المتظاهرون على ضرورة بناء المشاركة في هذا المسار والمسارات اللاحقة على معايير الكفاءة العلمية والمهنية والخبرة والنزاهة والانتماء للوطن ،كذلك الوقف الفوري للاشتباكات الدائرة في المدينة. والدعوة إلى ضرورة إنهاء كافة المظاهر المسلحة داخل المدينة. ومطالبة لجنة (5+5) إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لحفظ الأمن في الجنوب الليبي.