السايح يستعرض التعاون مع منظمة “أيفس”

العنوان – طرابلس

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) دانييل روبنستين ملف التعاون مع المنظمة.

وبحث الجانبان التعاون في الشأن الانتخابي والدور الداعم الذي تقدمه المنظمة للمؤسسات الانتخابية في دول العالم الديمقراطي.

وأعرب رئيس مجلس المفوضية عن تقديره لمنظمة “أيفس” ودعمها للمفوضية منذ تأسيسها.

وأشار السايح إلى أن المنظمة قدمت دورات تدريبية وبرامج توعوية وأنشطة متميزة أضافت زخما من الخبرة والمعلومات إلى كوادر العمل بالمفوضية.

وثمن روبنستين جهود المفوضية والمستوى المتطور الذي تعاملت به في إدارة العمليات الانتخابية السابقة.

وأشاد المدير الإقليمي للمنظمة بالاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وأبدى روبنستين استعداد المنظمة لدعم هذا الاستحقاق الانتخابي بالخبرات والجهود لكي تسير العملية وفقا لأعلى المعايير المهنية.