الوندي: لم يتم التعاقد على توريد الكتاب المدرسي حتى الآن.. والكمية بالمخازن أقل من 10% من احتياجاتنا

ليبيا – قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي إنه لم يتم التعاقد على توريد الكتاب المدرسي، لافتًا إلى أن الكمية الموجودة في المخازن الرئيسية والفرعية تساوي أقل من 10% من الاحتياجات المطلوبة.

الوندي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء قال: “وزير التعليم جردنا من صلاحياتنا كوننا جهة مسؤولة عن توريد الكتاب، وأعطى التفويض المالي لوزارة التعليم، ومن اللازم تدخل رئيس الحكومة لحل المشكلة وإعادة اختصاص توريد الكتب إلى مركز المناهج، لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الشركات العاملة”.

ولفت إلى أن الشركات الموردة للكتاب تجد صعوبة في التعامل مع وزارة التعليم باعتبار أنها جهة جديدة، وتحتاج إلى وقت إضافي للتأكد من جديتها.

وطالب الحكومة أن يجتمع مع محافظ المركزي وديوان المحاسبة لمنح الموافقات، وحل هذه المشكلة بالاتصال المباشر مع الشركات.

الوندي رأى أنه من الممكن للكتب المدرسية أن تصل في غضون 45 يومًا في حال توصلت الحكومة إلى حل المشكلة، مؤكدًا أن جميع الكتب موجودة بصفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بصيغة PDF.

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