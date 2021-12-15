شنطوب للنويري: تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في ليبيا هو رغبتنا الأساسية

استقبل رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنطوب، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري والوفد المرافق له.

شنطوب، وبحسب تصريحات نقلها البرلمان التركي، قال: “نحن كتركيا نعانق كل مناطق ليبيا وأجزاءها بمودة بغض النظر عن الغرب أو الشرق أو الجنوب. إن رغبتنا الأساسية في أن يعيش أشقاؤنا الليبيون في وحدة وسلامة ، وأن يوطدوا الاستقرار والسلام. والازدهار في البلاد”، بحسب قوله.

وأضاف: “هناك روابط صداقة وأخوة قوية بين تركيا وليبيا تستند إلى تاريخ طويل ومتجذر ، نحن كتركيا، نحتضن جميع مناطق وأجزاء ليبيا ، بغض النظر عن الغرب. شرقا أو جنوبا .. من المهم أن يعيش أشقاؤنا الليبيون في وحدة وسلامة”، مشيرا إلى أن “تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في البلاد هو رغبتنا الأساسية”، بحسب قوله. وشدد على “ضرورة أن يتصرف جميع الليبيين والمجتمع الدولي بحساسية من أجل استمرار الوحدة السياسية الليبية وسلامة أراضيها”، مضيفاً: “لقد دعمنا دائمًا جهود الأشقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي دائم من خلال الحوار والمصالحة الوطنية. كنا معهم وما زلنا”، بحسب قوله. واستهل رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري، بحسب البرلمان التركي، حديثه بـ “نقل تحياته باسم المجلس والشعب الليبي”، مشيراً إلى “أهمية دعم الدول الصديقة في القضاء على بعض المشاكل السياسية في بلدانهم”، بحسب قوله. وأشار إلى أن “تركيا التي تربطها بليبيا علاقات عميقة لها دور كبير”، بحسب قوله.

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