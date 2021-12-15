إردوغان يستقبل وفدا من مجلس النواب برئاسة النويري

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، وفدًا من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

ووصل وفد يضم أعضاء مجلس النواب فوزي النويري وزياد دغيم والمبروك الخطابي، وبدر النحيب وإدريس المغربي وعيسى العريبي ويوسف العقوري، في وقت سابق اليوم إلى أنقرة وعقدوا اجتماعًا مع عدد من نظرائهم الأتراك.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب طالبت بخطوات من الجانب التركي لتعزيز التعاون بين البلدين، وأوضح رئيسها يوسف العقوري أن أبرز هذه الخطوات فتح القنصلية في بنغازي وتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين، وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، وتفعيل الاتفاقات التجارية بين البلدين، وتهيئة الظروف لعودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا.