المنفي يؤكد دعم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء دعمه البرنامج الليبي للإدماج والتنمية “هيئة المحاربين سابقا”.

وناقش المنفي خلال استقباله منتسبي البرنامج الليبي للإدماج والتنمية البرامج الخاصة بإدماج الشباب في الحياة المدنية، واستعراض أسباب توقفها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، التأكيد على دعم منتسبي البرنامج، وتفعيل البرامج المتوقفة منذ العام 2015.

وأبدى رئيس المجلس دعمه برامج الإيفاد للدراسة بالخارج، وبرنامج قادر الخاص بالتدريب في جميع التخصصات، بالإضافة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي تساهم في تأهيل الشباب للمساهمة في عجلة التنمية والبناء.

وأشاد المنفي ببرنامج الإدماج والتنمية، لدوره في إدماج المحاربين وتأهيلهم، مؤكداً دعمه الكامل للبرنامج حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجله.