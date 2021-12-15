وزيرة العدل تتفق مع وليامز على ضرورة المحافظة على هيبة واستقلال القضاء

ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن أمس الثلاثاء ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بلبيبا، بحضور مدير مكتب الوزيرة و كبير المستشارين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومسؤول الشؤون القضائية بالبعثة.

وزيرة العدل ثمنت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل جهود وليامز في إنجاح المسار الليبي، مشيرةً إلى الخطوات الأخيرة التي قامت بها الوزارة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنها الندوة الخاصة بمناهضة التعذيب وكذلك الندوة حول المواءمة بين التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي وإصدار العدد الأول من المجلة الليبية للقانون الدولي الإنساني.

كما أشارت إلى إحالتها لقانون تجريم خطاب الكراهية الى رئاسة مجلس الوزراء.

ونوهت إلى الأصلاح داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإطلاق سراح عدد من المحبوسين خارج القانون، مؤكدةً على أهمية إبعاد القضاء الوطني عن أي تجاذبات سياسية.

من جهتها، عبرت مستشارة الأمين العام عن سعادتها بلقاء الوزيرة،لافتةً إلى أنها مكلفة من الأمين العام لدعم المسار السياسي الليبي – الليبي، وأن بعثة الأمم المتحدة تدعم الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل.

وثمنت المستشارة فيما ذكرته وزيرة العدل على ضرورة أن تكون هناك لجان مصالحة تقوم بدورها في الاستماع إلى شكاوى ومظالم المواطنين، مبديةً استعدادها إلى التعاون في هذا المجال.

واتفق الجانبان على ضرورة المحافظة على هيبة واستقلال القضاء واحترام المحاكم وإدانة أي اعتداءات قد تطالها.

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