“الصحة” تتعهد بتمكين خريجي المعاهد الصحية من العمل في المراكز الطبية

أكدت رئيس قسم التمريض بإدارة الشؤون الطبيّة بوزارة الصحة، فاطمة الوافي، على تمكين الدفعات السابقة من خريجي المعاهد الصحية المتوسطة التابعة لوزارة الصحة؛ من العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

وقالت: افتتاح المراكز الصحية جاء لتغطية العجز في عناصر التمريض العام داخل المستشفيات العامة والتخصصية مع استعداد الوزارة لتخريج الدفعة الثالثة من طلاب معاهد التمريض المتوسطة، التي تم افتتاحها في 25 مستشفى ومركزاً طبياً متخصصاً.

وأضافت: يبلغ عدد الطلاب الذين تقدّموا لإجراء الامتحانات النهائية النظرية والعملية، 672 طالباً وطالبة، موزعين على 19 منطقة ومدينة.

يُذكر أن إجمالي المعاهد الصحية التي تم افتتاحها في مناطق “طرابلس الكبرى، وباطن الجبل، والغربية، والوسطى، والجنوبية، والشرقية” 29 معهداً صحياً، فيما يبلغ عدد المعاهد التي تضمّ الطلاب المتقدمين للحصول على الدبلوم هذا العام، 25 معهداً صحياً، وفق بيانات الوزارة.

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