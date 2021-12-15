لقاء مغلق جمع النويري وأردوغان بالعاصمة التركية أنقرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب المُكلف” فوزي النويري ” والوفد المرافق له الرئيس التركي ” رجب اردوغان ” اليوم الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة .

وجرى اللقاء المغلق في المجمع الرئاسي، واستغرق ساعة واحدة.

حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي .

كما تناول اللقاء الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة (..) بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وضد الوفد الليبي بحسب الموقع الرسمي للمجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي (..) والأعضاء سالم قنان، وبدر النحيب، وادريس المغربي، وزياد دغيم.

وحضر اللقاء رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن .