صنع الله يحذر من تجاهل التحديات الخطيرة التي يواجهها القطاع النفطي

أكد مدير المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن القطاع النفطي يواجه تحديا خطيرا فيما يتعلق بإنتاج الغاز تحديدا قد يتسبب بانحدار إنتاجه، رغم أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن البلاد تملك مخزونا ضخما من الغاز.

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