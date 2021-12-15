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بليحق: الوفد البرلماني بحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس النواب المُكلف  فوزي النويري والوفد الرسمي المُرافق له الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي وأعضاء مجلس النواب  سالم قنان و بدر النحيب و ادريس المغربي و زياد دغيم  الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالعاصمة التركية أنقرة.

 

 

وتناول اللقاء، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، كما تناول اللقاء الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة ، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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