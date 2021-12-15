النويري يبحث مع أردوغان الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية

العنوان – إسطنبول

بحث رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري اليوم الأربعاء بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن النويري والوفد الرسمي المُرافق له ناقشوا مع أردوغان وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأكد بليحق ان الاجتماع بالعاصمة التركية أنقرة تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وأشار إلى أنه تم طرح العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

يشار إلى أن الوفد ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، وأعضاء مجلس النواب سالم قنان، وبدر النحيب و إدريس المغربي، وزياد دغيم.