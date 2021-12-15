المنفي يجدد دعم المجلس الرئاسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حرص المجلس على إجراء الانتخابات ودعم المفوضية ومواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مبادرات اللجنة العسكرية 5+5، بالإضافة إلى إنجاح مشروع المصالحة الوطنية لضمان أمن واستقرار البلاد خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع عضوي لجنة الحوار، مسعود عمر، وإدريس يحيى، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإجراءات العملية الانتخابية، حيث أكد عضوا لجنة الحوار دعمهم للمجلس الرئاسي لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفقا لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي.

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