العريبي: بحثنا في تركيا سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات التعاون مع المؤسسات في المنطقة الشرقية

أوضح عضو مجلس النواب عيسى العريبي، أن “الوفد البرلماني برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري وبعضوية رؤساء اللجان وعدد من الأعضاء عقد عدة اجتماعات مع كل من الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ورئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الصداقة الليبية التركية ورئيس لجنة الخارجية ووفد من لجنة التجارة التركية”.

وأضاف العريبي، في تصريحات صحفية، أن “الوفد بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات التعاون مع المؤسسات في المنطقة الشرقية”.

واشار إلى أن الجانب التركي أبدى استعداده للعمل على عودة رحلات الطيران إلى مدينة بنغازي وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات.

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