ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 December, 2021

بلغت صادرات تركيا إلى ليبيا ، 2.2 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري ،بحسب ما كشف عنه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ،إذ بلغت صادرات تركيا إلى ليبيا خلال نوفمبر الماضي 247 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 87‎%‎ مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وبلغت إجمالي صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2.2 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 64‎%‎، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب مجلس العلاقات فقد كانت المجوهرات والأثاث ومنتجات الورق والغابات والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والحبوب والبقول والبذور الزيتية على التوالي في مقدمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال نوفمبر.

من جانبه شدد “مرتضى قرنفيل” رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لـ “DEIK”، على أهمية الخطوات الاستثمارية التي سيتخذها رجال الأعمال الأتراك في ليبيا، مضيفاً أن باعتبار تركيا دولة منتجة فإن لديها مساهمة مهمة في تلبية احتياجات ليبيا.

وأكد “قرنفيل” ضرورة تنفيذ الاستثمارات في ليبيا، قائلاً: “علينا دعم البلاد لتصبح منتجة ومكتفية ذاتياً، من خلال خطوات الاستثمار التي سيتخذها رجال الأعمال الأتراك في ليبيا”.

يذكر أنه في منتصف أكتوبر الماضي عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي، ووقعت في المنتدى اتفاقية تعاون اقتصادي بين ليبيا وتركيا.