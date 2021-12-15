“فرانش”: أعداد الناخبين والمترشحين تعكس رغبة الليبيين في صناعة مستقبلهم

جدّد المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندري فرانش التزامه بدعم مركز الاتصالات الخاص بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يُمهّد الليبيين لاتخاذ خيارات مستنيرة أثناء مشاركتهم في انتخاب ممثليهم، وفق وصفه.

وأثنى فرانش على ما اعتبره نجاح مفوضية الانتخابات في إجراء العمليات الانتخابية الرئيسية، بما في ذلك تسجيل الناخبين في جميع أنحاء البلد، وتوزيع البطاقات على الناخبين، وتسمية المرشحين، مشيراً إلى أن الأعداد الملحوظة من الناخبين والمرشحين تدلّ على إرادة الليبيين في المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم.

يُذكر أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يتولى دعم المفوضية في عملياتها الفنية واللوجستية، عبر مساهمات مالية مُقدّمة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للمملكة المتحدة واليابان.

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