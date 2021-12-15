وليامز تؤكد أهمية دعم مؤسسة النفط للحفاظ على وحدة واستقلال البلاد

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وإبعادها عن أي تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني والفني، مشددة على أهمية دعم المؤسسة للحفاظ على وحدة واستقلال البلاد والوصول بها إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال لقائها مع مدير المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الذي أطلعها على التحديات التي يواجهها قطاع النفط، وعلى رأسها تراكم الديون وشح الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال القطاع، والإيفاء بالالتزمات التعاقدية تجاه الشركاء، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا