السايح يلتقي بالمدير الإقليمي لمنظمة IFES

استقبل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، دانييل روبنستي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) وذلك بمقر المفوضية.

واستعرض طرفا اللقاء ملف التعاون مع IFES كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابي، والدور الداعم الذي تُقدّمه للمؤسسات الانتخابية في العالم.

من جانبه، أعرب السايح عن تقديره لمنظمة IFES ودعمها للمفوضية منذ تأسيسها، من خلال الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والأنشطة التي دعمت كوادر العمل بالمفوضية بالخبرة والمعلومات.

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