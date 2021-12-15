عون يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول

ناقش وزير النفط والغاز، محمد عون، مع وزراء النفط والغاز الأعضاء بمنظمة الأبو من الدول الأفريقية، السياسات والخطط والميزانيات واعتمادها بهدف جعل المنظمة بمثابة منصة للتعاون وتنسيق الجهود.

تم ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري الحادي والأربعين لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول عبر الدائرة المغلقة، والذي شارك فيه مراقبون من بعض الدول غير الأعضاء، وأعضاء المكتب التنفيذي.

حيث بحث المجتمعون فيه آلية تبادل المعرفة والخبرة بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، ونقطة التحول نحو الطاقات البديلة، والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.

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