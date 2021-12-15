تأكيد "تونسي – جزائري" على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد الرئيسان التونسي قيس سعيد، والجزائري عبد المجيد تبون، الذي يجري زيارة إلى تونس، الأربعاء، على “التنسيق الدائم” بينهما بشأن ليبيا، مشددين على ضرورة أن “تتخلص ليبيا من المرتزقة”.

ويجري عبد المجيد تبون، أول زيارة رسمية إلى تونس تستغرق يومين، التقى خلالها بنظيره قيس سعيد، حيث تناولا تعزيز العلاقات بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية، على رأسها الملف الليبي.

وقال الرئيس التونسي إن “هناك تنسيقا دائما مع الجزائر بشأن ليبيا”، لافتا إلى أن “الشعب الليبي هو من يقرر مصيره بنفسه”.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري إنه “تبادل الرؤى مع نظيره التونسي حول مجموعة من القضايا الإقليمية، خاصة بشأن ليبيا”، مضيفا: “نأمل بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة، وأن يعود الوئام بين الليبيين”.

وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، قال سعيد إن “التعاون مع الجزائر مهم لمواجهة التحديات، وإن العلاقات مع الجزائر ستتطور بشكل أكبر في المستقبل، بما يحقق مصلحة البلدين”.

ونوه سعيد إلى أن “علاقات تونس والجزائر متميزة عبر التاريخ وفي المستقبل”، مؤكدا على “أهمية الدعم الجزائري لتونس خلال جائحة كورونا”.

وفي هذا الصدد، أكد تبون أن زيارته إلى تونس “تندرج في إطار الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية”، مشددا على “حرصه على دفع التعاون الثنائي، وصولا إلى اندماج اقتصادي مع تونس”.

وأشار كذلك إلى أنه سيتم توقيع “مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات مع تونس”.