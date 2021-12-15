ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 December, 2021

بحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة ،رفقة محمد عمر عسكر ،رئيس قسم الشؤون الإنسانية باللجنة ،الأربعاء ،مع خالد نجم ، وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان ،العديد من القضايا ذات الأهتمام المشترك والمتعلقة بشؤون حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة ، وكما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان ، وذلك بما يسهم في إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها/

وقالت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية ،إن المجتمعين تباحثوا سبل تعزز من الاستجابة للمعايير الوطنية و الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح و التأهيل و نزلائها ، ومعالجة إشكالات عرض النزلاء على السلطة القضائية، و دور سلطات إنفاذ القانون في ذلك ، وتقييم مدى الإلتزام في تسييرها على وفق التشريعات الناظمة لعملها و مقتضيات الصكوك الدولية المصادق عليها من جانب الدولة الليبية .