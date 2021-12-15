الشهيبي: مجلس النواب مطالب بتشكيل حكومة جديدة

ليبيا – اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي أن الانتخابات لن تكون في تاريخ 24 من ديسمبر، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمنفي متى ستكون؛ لأن هناك شبه إجماع من قبل الليبيين على ضرورة وجود انتخابات برلمانية ورئاسية بعد استلام 2 مليون ونصف بطاقاتهم.

الشهيبي قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “إلى متى التأجيل وإلى أين، هذا أمر معقد وبالأخص أننا نتحدث عن انتهاء ولاية الحكومة الحالية الهشة في 24 من ديسمبر”.

وتابع: “قلت وسأكرر أنه لا يمكن القول إن الانتخابات ستكون مقبولة النتائج 100% وتنقلنا من الوضع السيئ الذي نحن فيه الآن لوضع أفضل، ولكن ما أضمنه من خلال رؤيتي للمشهد وما يجري داخل بلادنا وتنقلي فيها أن بدون انتخابات سيكون الوضع أسوأ، نتحدث أننا نحاول أن نجد حلًا أما أن ننتقد الوضع الحالي ونقول الانتخابات ليست حلًا، أقول ما الحل؟ تقول تفاهم مجلسي النواب والدولة! لن يتفاهموا، تفاهم القوة على الأرض! لقاء وطني شامل لن يحدث حتى الأجسام الحالية كلها ترفض رفضًا قاطع تسليم سلطتها.

وأضاف: “بداية من جاء بالسراج هو مجلس النواب ومن نصبه لم يأتِ به أحد من الخارج، وقد حذرت وكنت عضو حوار، حذرنا مجلس النواب مما يقوم به ممثلوه لكنه لم يقم بسحب هؤلاء وعودتهم لمجلس النواب، من أعطاه الثقة المشروطة الأولى هو مجلس النواب ولنخرج من أنه كونه مؤامرة دولية وأن العالم يتآمر علينا، لدي المواطن الذي استلم بطاقتهم اعتبرها نوعًا من الإرادة على الأقل المواطن لمغلوب على أمره على الأقل قال: نريد أن نحاول التغيير. العوائق الموجودة لا أريد التحدث عنها لكنها موجودة في موضوع انتخاب الرئيس من بينها دخول عبد الحميد الدبيبة وشكل لجنة انتخابات وتعهد بعدم دخولها وكان أحد هذه العوائق الحكومة نفسها التي أعطاها الثقة البرلمان وساهم في اختيارها، حوالي 16 عضوًا في مجلس النواب في جنيف”.

ولفت إلى أن هناك من توعد الدبيبة أنه لن يستمر ليس فقط في شرق البلاد بل في غربها، مؤكدًا أن حكومة الدبيبة ستواجه ذلك إن لم تحدد موعد الانتخابات قبل 24 من ديسمبر، فالأصوات تتعالى منذ الآن أنه طالما الرجل رشح نفسه للانتخابات مجلس النواب عليه أن يضع حكومة جديدة.

كما أردف: “إذا أراد البرلمان تشكيل حكومة جديدة ليشكلها الآن وليس الغد، إن كان الأمر عند أعضاء مجلس النواب الغرض من الحكومة الجديدة اعادة تقاسم الغنيمة كما فعلوا مع حكومة الدبيبة التي كانت مراضاة للنواب وأقاربهم وأحفادهم ومن حولهم، بقي الكلام نفسه ولم يتغير. في قرار لم أفهمه كيف تسحب الثقة من شخص وتجعله يستمر في تسيير الأعمال؟ عادة عندما تسحب الثقة من شخص تقوم بتكليف أحد نوابه ووزرائه بتسيير الأعمال، المفروض يسمى شخص بتسيير الأعمال. الدبيبة الآن ورط نفسه بنفسه وأخذ إجازة شكلية ووضع نائبًا يحركه وزراء آخرون في الحكومة ويحرك فيهم، وبعد ترشحه وقع قرارات أخرى والرجل مستمر في استهتاره”.

وطالب مجلس النواب بتشكيل حكومة إذا كان قادرًا على القيام بدوره؛ لأن بقاء حكومة الدبيبة هو الأسوأ بكثير، معتبرًا أن حكومة الدبيبة مشكلتها متمترسة خلف مجموعات مسلحة ولا تريد أن تترك السلطة وربما ترى أنه في 24 ديسمبر لن تترك السلطة وتدعم المجموعات بالمال بالتالي ستصطف معه والحل في قرارة مجلس النواب، بحسب قوله.

واستطرد: “الثقة نالها من مجلس النواب وتسحب منه، لكن هل مجلس النواب لديه الرغبة بعد سحب الثقة أن يضع حكومة أخرى دون محاصصة ودخول في تفاصيل ماذا تعطيني وأعطيك مقابل الحكومة الجديدة؟ هذا لن يكون حلًا. البعثة ودول كمصر وتركيا متجهة تجاه قائمة غير الدبيبة، لكن لظروف الكل يعرفها واستطفاف تيار الإسلام السياسي وراء قائمة عقيلة صالح أدى لنفور الكثير منها وإعطائهم على مضض قائمة الدبيبة والمنفي؛ لأنهم رأوا أن الإخوان وراء القامة ولو البعثة وضغط الدول كان موجودًا لكانت القائمة الآن التي تحكم هي قائمة فتحي باشاآغا وعقيلة صالح”.

الشهيبي قال: “بالنسبة للانتخابات من يأتي برقم مزور ليأتي بالأسماء المزورة، نتحدث عن مليون من 7 مليون ليبي مزور، هذا رقم كبير ونتحدث عن 37% من الأرقام مزورة وهذا رقم لا يقبله العقل، يعني أنه مفروض لدي ثلث في طبرق مزورين، الشخص الوحيد الذي رفع قضية للنائب العام فيما يخص تزوير أرقامًا وطنية هذا الشخص قال لا يوجد شيء اسمه مليون رقم وطني مزور، وهو في مصلحة الأحوال المدنية، لكن هناك تلاعب حصل من أجل استخراج بطاقات الـ 400 دولار أو أرباب الأسر، وكان التلاعب وقتي وتم حذف البيانات التي يمكن تتبعها وهي محذوفة. لو هناك رقم وطني واحد مزور لن أتركه وأستره. مليون مزور مستحيل”.

واختتم حديثه مبينًا أنهم يحاولون جمع مجلس النواب للتحرك والتفكير قليلًا بإنشاء حكومة أزمة مصغرة، مضيفًا: “والتي لا تستطيع أن تعد النواب بوزارات لن تستطيع أن ترضيهم كلهم. ولكن إذا كان مجلس النواب يريد أن يدخل في حوارات أخرى ومفاوضات وكما حدث مع حكومة الدبيبة! الوقوف متفرجين سيوقعنا بالأسوأ، نحن نحاول أن نتحرك وندير حلًا لمشكلتنا”.

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