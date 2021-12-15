تركيا تُعلّق نقل وإخراج المرتزقة إلى ليبيا حتى نهاية الانتخابات الرئاسية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر موثوقة، أن السلطات التركية أصدرت أوامرها بتعليق عمليات نقل وإخراج المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، من سوريا وإليها مؤخراً.

وأضاف المرصد أن السلطات التركية أبلغت قادة مرتزقتها في ليبيا، أن استئناف عمليات نقل الأوراق والترحيل ذهاباً وإياباً سيستمر بعد نهاية الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقرر إطلاقها في 24 ديسمبر 2021، مضيفاً أن مقاتلي “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا والموجودين في ليبيا تسلموا رواتبهم الشهرية قبل أيام، بينما لا يزال المرتزقة السوريون المُجنّدون في صفوف شركة الأمن الروسية “فاغنر” مُحتجَزين في الأراضي الليبية.

ويُقدّر حجم المرتزقة السوريين الذين تدعمهم تركيا في ليبيا بـ7000 مقاتل، تابعين للجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية