الصغير يناقش مع الأعلى للقضاء الاستعدادات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية

طرابلس 15 ديسمبر 2021 (وال) – التقى عضو مجلس النواب السيد عبدالهادي الصغير بصفته رئيسا للجنة المنبثقة عن المجلس لمتابعة العملية الانتخابية، مساء اليوم الأربعاء، في طرابلس، برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بحضور وكيل وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الصغير مع المستشار مفتاح القوي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسادة المستشارين أعضاء المجلس، ووكيل وزارة العدل السيد خالد أمراجع نجم، أبرز الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية.

وأصدر مجلس النواب القرار رقم (11) لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء المجلس تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات التي تواجهها لتقديمها للسادة أعضاء المجلس واتخاذ ما يلزم بشأنها

واستلم الصغير في وقت سابق من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة.

وتضمن التقرير بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقاَ لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.

وأعاد مجلس النواب الليبي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون رقم 11 لسنة 2021 ميلادي الذي صدر اليومين الماضيين. (وال – طرابلس)

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