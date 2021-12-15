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المرصد السوري: أردوغان يصدر أوامره بوقف نقل المرتزقة من ليبيا لحين إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر موثوقة، أن السلطات التركية أصدرت أوامرها بتعليق عمليات نقل وإخراج المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، من سوريا وإليها مؤخراً.

وأضاف المرصد أن السلطات التركية أبلغت قادة مرتزقتها في ليبيا، أن استئناف عمليات نقل الأوراق والترحيل ذهاباً وإياباً سيستمر بعد نهاية الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقرر إطلاقها في 24 ديسمبر 2021، مضيفاً أن المرتزقة المدعومين من تركيا والموجودين في ليبيا تسلموا رواتبهم الشهرية قبل أيام.

ويُقدّر حجم المرتزقة السوريين الذين تدعمهم تركيا في ليبيا بـ7000 مقاتل.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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