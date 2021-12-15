المنقوش من جامعة روما: حكومتنا تجابه التحديات وتسعى لبناء مؤسسات

بدعوة من جامعة روما العريقة وبحضور عميد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي وحشد من الطالبات والطلبة

ألقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 محاضرة بعنوان ” السيناريوهات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط وتأثيراتها على ليبيا.

واشتملت محاضرة الوزيرة على العديد من المحاور منها، الموقع الجغرافي والتاريخي والسياسي لليبيا، وتأثير ذلك على جميع مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والتغيرات التى أحدتثها على المشهد اليوم، إضافة إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية الساعية إلى مجابهة تحديات المرحلة ، ووضع الأسس والآليات الإستراتيجية لبناء السلام والمؤسسات الموحدة والفاعلة في ليبيا.

ولاقت المحاضرة التى قدمتها الوزيرة إستحسان الحضور من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكذلك الطالبات والطلبة وتفاعلوا مع محاورها بالنقاش.