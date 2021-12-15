من مصراتة.. وليامز تؤكد الدعم الأممي لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية

شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، على دعم الأمم المتحدة القوي للشعب الليبي في إجراء انتخابات حُرة ونزيهة وذات مصداقية.

جاء ذلك خلال زيارة وليامز لمدينة مصراتة اليوم الأربعاء، التقت خلالها المجلس البلدي ومجموعة من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة عن المدينة، حيث تطرّق اللقاء لمناقشة الوضع السياسي الراهن بما في ذلك العملية الانتخابية، بالإضافة للحاجة المُلحّة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا، وفق بيان وليامز.

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