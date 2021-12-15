مفوضية الانتخابات: مصير الانتخابات أصبح مربوطا بجلسة مجلس النواب القادمة

أكد مدير المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف، أن جميع المعطيات الحالية تؤكد أن 24 ديسمبر ليس موعدا للانتخابات، مشيرا إلى أن القوائم المبدئية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب قيد التدقيق، ويتم العمل عليها بتركيز أكثر.

وأوضح الشريف، في تصريحات مع شبكة الرائد، أن “أي مستجدات بخصوص العملية الانتخابية والقوائم النهائية ستكون في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها، الإثنين القادم”، مؤكد أن مصير الانتخابات وموعدها أصبح مربوطا بجلسة النواب القادمة.

وأشار إلى الجاهزية اللوجستية لإجراء الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين جمّد كل الإجراءات والخطة الموضوعة.

وختم الشريف بالقول إن “المدد والتواريخ التي وضعتها المفوضية ستتغيير بتغيير موعد الانتخابات”، مؤكدا أن القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية أصبحت أمرا مشتركا بين المفوضية واللجنة التي شكلت من قبل مجلس النواب.

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