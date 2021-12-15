دي دبليو الألمانية: جنود أتراك تم فصلهم من عملهم لكشفهم ما يجري في ليبيا

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته شبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية عن ما تعرض له جنود برتبة رقيب في الجيش التركي من مصاعب بسبب قادتهم في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن 56 رقيبا من المعينين في ليبيا من قبل هيئة القوات المسلحة التركية اتهامهم لقادتهم بمضايقتهم وتقديم شكوى في دائرة اتصالات الرئاسة في تركيا ما قاد لصدور قرار بفصلهم وإنهاء مهامهم على الأراضي الليبية.

وبحسب التقرير قدم هؤلاء ممن تم تكليفهم بقيادة مجموعة من المهام التابعة للقوات المسلحة التركية في ليبيا التماسا جماعيا لدائرة اتصالات الرئاسة بشأن قيام قادتهم نفسيا وجسديا بعد أن اطلعوا على الكثير من الممارسات السيئة للأتراك في البلاد وهو ما قاد لفصلهم فور عودتهم لبلادهم وفتح تحقيق قضائي ضدهم.

وذكر هؤلاء في التماسهم إن قائدا برتبة مقدم قال للجنود خلال اجتماع:”أنتم لا تستحقون المال الذي تحصلون عليه أنتم لا شيء ويمكنكم تقديم شكوى بحقي أينما تريدون لقد عملت في قسم الشؤون القانونية لمدة 9 سنوات وبعد 5 دقائق فقط قد أطردكم هناك الآلاف من الناس الذين يريدون أن يكونوا في مكانكم”.

وأوضح أحد الرقباء الـ56 أنهم كانوا يمارسون أنشطة رياضية حتى وهم مرضى وأن قادتهم جعلوهم يجمعون قمامة عسكريين ليبيين فيما بين الرقباء في الالتماس أن هؤلاء العسكريين نظروا إليهم بازدراء وسخرية وهذا الوضع يؤثر على سمعة تركيا والقوات المسلحة التي يمثلونها.

وأشار الرقباء إنهم واصلوا مهنتهم كما هو مطلوب منهم وأن الضغوط الجسدية والنفسية أبعدتهم عنها فيما تم نقل الشكاوى خاصتهم لقيادة القوات البرية ليواجهوا بعد أن كاهنوا ينتظرون فتح تحقيق ضد قائدهم وضعا معاكسا وتقرر إنهاء مهمتهم في ليبيا وإعادتهم لبلادهم بعد إنهاء عقودهم في الـ9 من ديسمبر الجاري.

وبين التقرير فتح تحقيق قضائي بإذن من وزارة الدفاع الوطني مع الجنود لمخالفة قانون العقوبات العسكري وتقديمهم شكوى مشتركة مع حكم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات فيما قال المحامي عن 37 منهم “مراد ألطاي” إن هؤلاء رفعوا دعوى قضائية ضد قرار إنهاء العقود ويتوقعون حكما عادلا من المحكمة.

وتابع “ألطاي” بالقول:”اعترضنا على أذونات التحقيق الممنوحة لأصدقائنا من أجل وضع حد لهذا المخالفة في المحكمة الإدارية الإقليمية وقضايا إنهاء عقد 37 منهم اكتمل الأسبوع الماضي ورفعنا دعاوى قضائية بمحكمتي أدرنة وهاتاي الإداريتين وآمل أن ينتهي هذا العمل غير القانوني في أقرب وقت ممكن وأن تسود العدالة”.

ووفقا للخبير في القانون الجنائي العسكري في تركيا “محمد إركان أكوش” فإن قرار إنهاء العقود كان يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن “القائد دائما على حق” متابعا بالقول:”المشكلة هنا لا تكمن في تقديم 56 من الزملاء الرقباء بشكوى إلى رئاسة الاتصالات التركية”.

وأضاف “أكوش” قائلا:”المشكلة هنا هي أنهم أجبروا على تقديم الشكوى ولو كان القادة قد خضعوا للتحقيق وحوكموا على النحو الواجب وحصلوا على محاكمة عادلة وفقا لمبدأ سيادة القانون ما كان هؤلاء الشباب قد قاموا بتقديم هذه الشكوى إلى دائرة الاتصالات التركية”.

ترجمة المرصد – خاص

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