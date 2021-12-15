بنغازي.. تجهيز مدرسة نموذجية مُتكاملة في الكويفية

شرعت بلدية بنغازي في أعمال التجهيز لمدرسة نموذجية مُتكاملة بمنطقة الكويفية، وتشمل عدد 10 فصول و3 معامل رئيسية، ومسرحاً ومكتبة وملاعب ومخزنين، وعدد 14 دورة مياه وغُرفة حارس أمن.

كما تم توريد وتركيب الأثاث المدرسي للفصول الدراسية، والمعامل والمسرح وكافة المرافق للمدرسة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، بهدف سدّ العجز في المدارس التعليمية وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية.

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