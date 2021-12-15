القماطي: قدمنا طلبًا إلى النائب العام بفتح تحقيق مع الدبيبة للتزوير في الشهادة الجامعية

كشف الناشط السياسي، حسام القماطي، تفاصيل تزوير المترشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، لشهادة تخرجه من جامعة “ريجينا” الكندية.

وقال القماطي، خلال مقابلة عبر قناة “الغد”، إنه تم التواصل مع جامعة ريجينا، عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن شهادة تخرج الدبيبة، وتم البحث بأكثر من صيغة للاسم، إلا أن الرد كان يأتي دائمًا أنه لا وجود لشخص بهذا الاسم يحمل شهادة الجامعة.

وأضاف، أن التركيز كان في جامعة ريجينا كون شهادتها هي التي تم تقديمها رسميًا للدولة الليبية، لافتا إلى أن الدبيبة قدم الشهادة للمصادقة على المعادلة عليها بليبيا قبل تقديم ملف الترشح بخمسة أيام، رغم أنه قال إنه تحصل على الشهادة في 1990م.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب آخر لرئاسة جامعة ريجينا بأن تعطي الأمر الأولوية وأن يتم البحث بطريقة يدوية للبحث بين أسماء الخريجين الحاصلين على الماجستير في عام 1990، وجاء الرد قاطعًا أن الدبيبة لا يملك أي شهادة من الجامعة، وتم تقديم الرسالة.

وأكد أن الجامعة ردت كذلك على تساؤلات عشرات الشباب الذين بعثوا بالردود إلى صفحات رئيس الحكومة، إلا أن صفحة الدبيبة على تويتر قامت بحظر التعليق بشكل متكرر، لافتا إلى أن هناك صمت من الوسائل الإعلامية المقربة من الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأوضح أن هذه الشهادة لم تر النور أمام الجهات الرسمية الليبية إلا قبل ترشح الدبيبة بخمسة أيام وتم اعتمادها في المحضر العاشر، لافتا إلى أن هذا الأمر هو مسار جدل واسع، خاصة أن إجراءات التوثيق والمعادلة طويلة جدا وتستغرق وقتًا للحصول على توقيعات من وزارة الخارجية والتصديق وتقديم الماجستير وتقديم صور من جواز السفر وما يثبت أن الشخص كان موجودًا أثناء ذلك الوقت.

وأضاف: “في نفس التوقيت تسربت مراسلات بخصوص جامعة تورينتو، فبدأ المقربون من الدبيبة بتقديم شهادة جامعة ريجينا التي أكدت أن الورقة غير صحيحة، وأن الدبيبة ليس موجود في سجلاتها”.

وشدد القماطي، على ضرورة وجود رد سريع وواضح من جانب الحكومة وتقديم المستندات اللازمة للرد، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مكتب النائب العام وإرسال المستندات، وأنه طالب بفتح تحقيق، وبحث إمكانية تقديم بلاغ بالتزوير.

وعن ردود الفعل الشعبية، أشار إلى أن العديد رأوا أن الأمر ليس غريبًا عن الدبيبة، والبعض الآخر تعجب واستنكر ومصدوم، مشيرًا إلى أن الجميع توقع أي شيء من حكومة الوحدة المؤقتة، بعد الفساد الكبير وصناعة الوهم التي تقوم بها.

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