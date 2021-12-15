“الرقابة الإدارية ” تطالب بسحب قرارات تعيين أعضاء بالنواب ولجنة الحوار بمناصب قيادية لمخالفتها القوانين

وجه سيمان محمد الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية خطابا لكل من لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسية ورئيس مجلس الزراء ونائبيه والوزراء بالحكومة، كاشفا خلاله عن تعيين نواب بالبرلمان وأعضاء بلجنة الحوار مخالفة للقوانين.

وقال الخطاب، الذى تحصلت “الساعة24″ على نسخه منه،:” لاحظت هيئة الرقابة الإدارية من خلال متابعتها لسير العمل بأغلب الجهات الخاضعة لرقابتها وفق المهام والاختصاصات المنوطة بها والمقررة بقانون إنشائها رقم 20لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية قيام بعض الوزراء والمسؤولين عن بعض المؤسسات العامة بتكليف أعضاء من مجلس النواب والدولة لشغل وظائف عليا بالدولة قبل إنتهاء فترة ولايتهم”.

وتابع الخطاب:” وكذلك تكليف أعضاء من لجنة الحوار 75 قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة الأمر الذي يشكل خرقا صريحا للقوانين واللوائح ذات العلاقة بالوظيفة العامة والقوانين واللوائح الخاصة والتي تنظم طبيعة أعمالهم المنتخبين من أجلها لذلك يطلب منكم كل فيما يخصة ضرورة سحب أي قرارات اتخذت بخصوص تكليف المذكورين سلفا فى وظائف قيادية بالدلة بكافة أشكالها لمخالفتها الضوابط والإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة “.