المدير الإقليمي لـ”أيفس”: الاستعدادات للانتخابات الليبية على مستوى متطور

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” اليوم الأربعاء مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) ” دانييل روبنستين ” بمقر المفوضية، ملف التعاون مع منظمة أيفس كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابي والدور الداعم الذي تقدمه للمؤسسات الانتخابية في دول العالم الديمقراطي.

وأعرب رئيس مجلس المفوضية عن تقديره لمنظمة أيفس ودعمها للمفوضية منذ تأسيسها، وما قدمته من دورات تدريبية وبرامج توعوية وأنشطة متميزة أضافت زخما من الخبرة والمعلومات إلى كوادر العمل بالمفوضية.

من جهته ثمّن “روبنستين” جهود المفوضية في والمستوى المتطور الذي تعاملت به في إدارة العمليات الانتخابية السابقة، والاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مبديا في الوقت ذاته استعداد المنظمة لدعم هذا الاستحقاق الانتخابي بالخبرات والجهود لكي تسير العملية وفقا لأعلى المعايير المهنية.

وفي ختام اللقاء سلّم رئيس مجلس المفوضية درع المفوضية إلى المدير الإقليمي لمنظمة أيفس، تقديرا وعرفاناً بالجهود المبذولة من المنظمة ودورها المتواصل والداعم في نشر الثقافة الديمقراطية.