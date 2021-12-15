بادي: لن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا

قال قائد لواء الصمود، صلاح بادي، إنه “لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون”، كاشفاً عن اتفاق يقضي بإغلاق كل مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس.

وأضاف بادي في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي “نحن لسنا أصحاب ذمم رخيصة مثل الكثيرين، ولا يمكن لأي أحد أن يشتري ذممنا، ولا نعمل لأي دولة من الخارج”.

وشن بادي هجوماً لاذعاً على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي وصفها بأبشع الألفاظ، واعتبرها “عميلة وشريكة للمجرمين”.