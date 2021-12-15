إجراء عملية دقيقة لأول مرة في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن إجراء عملية جراحية لأول مرة في ليبيا، وفق منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن العملية تتمثل في زراعة أقطاب كهربائية لمريض يعاني من مرض «شلل الرعاش» داخل مستشفى «طرابلس الجامعي»، أجراها البروفسور التركي الزائر «عطا الله هيثم» والدكتور «فيصل بن طالب» رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طرابلس الجامعي.

– طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس

وقالت إن العملية تأتي تنفيذًا لبرنامج توطين العلاج بالداخل الذي أطلقه وزير الصحة الدكتور علي الزناتي من خلال الاستعانة بأطباء زوار لإجراء عمليات جراحية كبرى داخل ليبيا.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة أن مستشفى العيون بطرابلس سوف تستضيف الأسبوع المقبل، الطبيبة الأوكرانية «ناتاليا بترينكو» لإجراء عمليات جراحية تجميلية للحالات المتضررة من الحروب والحالات التي تعاني من تشوهات خلقية بالعيون، بمساعدة فريق طبي ليبي متخصص.

وأضافت الوزارة، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الطبيبة ستجري عمليات جراحية لأكثر من 200 حالة متضررة من الحروب داخل مستشفى العيون بطرابلس، بالتنسيق مع «مركز الطب الميداني والدعم».

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