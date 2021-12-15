امغيب: ما بيننا وبين أردوغان ثأر والدماء لا تغسلها المصالح

أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن رفضه زيارة عدد من النواب إلى أنقرة واجتماعهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال امغيب في تدوينة على “فيسبوك”: “أقسم بالله العظيم لو يعطوني كنوز الدنيا مقابل أن أصافح من قتل أبناء جيشنا، وغزى بلادنا بالمرتزقة وحاول السيطرة على مقدراتنا وثرواتنا؛ لن أفعل قولاً واحداً مثلما الله في السماء”.

وأضاف: “لا يحدثني أحد عن المتغيرات لأن ما يحدث الآن لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد.. ما بيننا وبين أردوغان ثأر والدماء لا تغسلها المصالح”.

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